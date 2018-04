Первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение 2018» состоится 8 мая в Лиссабоне.

Как сообщает азербайджанский интернет-портал 1news.az со ссылкой на Eurovision.tv, представительница Азербайджана на «Евровидении 2018» AISEL выступит в первом полуфинале под первым номером – ее выступление откроет конкурсную программу.

Отметим, что впервые Азербайджан за годы участия в «Евровидении» будет открывать своим выступлением данный международный конкурс.

Конкурсная композиция «X my heart» написана греческим композитором и продюсером Димитросом Контопулосом и шведкой Сандрой Бьорман. Песни, написанные ими, в разные годы побеждали на конкурсе «Евровидение» — С.Борман автор песни «Running scared», с которой Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал победили в 2011 году, а песня Сергея Лазарева «You are the only one» стала лучшей по итогам зрительского голосования в 2016 году.

Над проектом «X my heart» работала международная команда – автор аранжировки Тим Бран, им же была спродюсирована бельгийская евровидийная песня «City lights» в 2017 году; также он известен по своим работам с такими артистами как The Verve, London Grammar, Birdy, Halsey, Bloc Party и другими.

Песня «X my heart» записана в Лондоне – миксинг трека осуществил Эш Хьюс, завоевавший международное признание работой с One Direction, Dido, The Corrs, Ellie Goulding и многими другими.

Конкурсный номер для AISEL поставит легендарный греческий режиссер Фокас Евангелинос – именно он является постановщиком номеров победителей «Евровидения» Елены Папаризу и Димы Билана, а также знаковых в истории конкурса номеров Ани Лорак, Фарида Мамедова и Сергея Лазарева.

