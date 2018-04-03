Российская балерина Анастасия Волочкова известна своей любовью к шпагатам в самых необычных ситуациях. Пользователи Сети, ознакомившись с сотнями фотографий танцовщицы в ее излюбленной позе, казалось бы, уже не способны удивиться новым ситуациям, в которых дива проявляет чудеса балетного мастерства, пишет РенТВ.

Однако на этот раз Волочкова вновь сумела удивить подписчиков. На этот раз она растянулась в шпагате на новом друге, казахском поэте Хаким Булибекове. При этом, судя по счастливому выражению лица, поэт вовсе не против подурачиться вместе с танцовщицей. Сама же Волочкова и вовсе заявила под снимком, что радоваться жизни и дурачиться — это «свобода и роскошь».

Подписчики балерины, оправившись от эффекта, произведенного фотографией, поинтересовались, что 65-летний поэт делает на ее вилле. Однако ответа дивы они пока не дождались.

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