В индийской деревне Банки, штат Орисса, обезьяна стащила ребенка и утопила его в колодце. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание South China Morning Post.

Мать ребенка утверждает, что забравшийся в дом макак-резус схватил новорожденного, который спал под москитной сеткой. Затем животное быстро забралось на крышу и скрылось из виду. Родители пытались найти пропавшего ребенка, но безрезультатно.

На следующий день другая жительница деревни заметила тело новорожденного в колодце. Вскрытие показало, что он утонул. Родственники полагают, что обезьяна случайно уронила его в воду. Разыскать животное, которое стало причиной гибели ребенка, пока не удалось.

«Обезьяны довольно часто нападают на людей или забираются в дома в поисках еды, но это первый случай, когда одна из них сбежала с ребенком», — заявил представитель полиции.

Minval.az