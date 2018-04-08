Случайных людей здесь нет — только те, кто готов к суровым условиям и труду, а также те, кто хочет испытать себя и провести отпуск не на теплом побережье, а в арктических широтах. Природа здесь неласкова, но невообразимо красива. Шпицберген — территория с особым статусом, но с недавнего времени попасть сюда стало значительно проще, чем прежде. Информацию передает «Вокруг света».

1. Шпицберген был «ничьей» территорией вплоть до 1920 года, когда был подписан международный договор, согласно которому право управления этой землей было закреплено за Норвегией. Но все страны, которые участвовали в принятии соглашения, могут заниматься здесь хозяйственной деятельностью. Границ на Шпицбергене нет, а официальных языков два — норвежский и русский. У архипелага три названия: собственно Шпицберген, Свальбард и Грумант.

2. Всего на Шпицбергене проживает порядка 3 тыс. человек. Большая часть населения — около 2,5 тысячи — обитает в городе Лонгьирбюен. Это «норвежская» столица архипелага и главный транспортный узел — тут имеются аэропорт и порт. Второй по величине поселок — русский, он называется Баренцбург, и здесь постоянно проживают примерно четыре сотни человек.

3. Советское прошлое на Шпицбергене дает о себе знать то здесь, то там — лозунгами, типовой застройкой или одиноко стоящим посреди улицы памятником Ленину. Особенно колоритно выглядит «поселок-призрак» Пирамида.

4. На Шпицбергене действует официальный запрет на смерть. Если кто-то тяжело заболевает или происходит несчастный случай, который может привести к летальному исходу, пострадавшего транспортируют на Большую землю. А если кто-то все же оканчивает свой земной путь именно здесь, тело обязательно перевозят на материк — кладбищ на Шпицбергене нет. Дело в том, что в местном воздухе почти нет бактерий, да еще и условия вечной мерзлоты препятствуют разложению, так что могилы привлекали бы внимание хищников.

5. Рождаться тут, впрочем, тоже запрещено. Хотя в местном госпитале и есть акушер, но всех беременных на поздних сроках обязательно отправляют на материк, даже если они проживают на Шпицбергене постоянно. На архипелаге довольно много детей, имеются и детские сады, но, не считая малышей, жить здесь может только трудоспособное население, пенсионеры покидают остров. Помимо этого, в «столице» еще с 1988 года запрещено содержать кошек. Впрочем, в Баренцбурге котов все-таки держат.

6. Многие приезжают сюда, чтобы заработать — уровень зарплат на Шпицбергене даже выше, чем в Норвегии. Минимальная оплата неквалифицированного труда — порядка тысячи рублей в час. При этом цены на продукты, особенно овощи, фрукты и молоко, тоже весьма высоки. К тому же на архипелаге все весьма непросто с жильем: найти хоть какую-нибудь квартиру — большая удача. По иронии судьбы пиво тут стоит дешевле молока, но купить алкоголь тоже не так просто: его можно приобрести лишь по специализированным картам и строго ограниченное количество — не более 2 литров крепкого спиртного в месяц, либо 24 банки пива.

7. Шпицберген — демилитаризованная зона. Строить здесь военные базы запрещено. Также это безвизовая и безналоговая зона. Прямо в Лонгьирбюене имеется магазин беспошлинной торговли. Впрочем, попасть сюда, не имея шенгенской визы, все-таки проблематично: почти все рейсы осуществляются через норвежские Осло или Тромсё. Из Москвы бывают только чартеры раз в пару месяцев. Но посольства и консульства обыкновенно легко ставят транзитную визу при наличии билетов до Шпицбергена.

8. Главное, ради чего на архипелаг приезжают туристы, — невообразимо красивая и нетронутая северная природа. Остроконечные горы и ледниковые озера, водопады и ледники, моря и живописные арктические пустыни. Под охраной — около 65% суши Шпицбергена. В зависимости от сезона приезжие могут пойти в лыжный поход, покататься на собачьих упряжках, отправиться в экспедицию по окрестным островам, наблюдать за северным сиянием или исследовать ледяные пещеры и вершины. Стандартная экскурсионная программа предусматривает также посещение музея Шпицбергена и музея воздухоплавания, осмотр художественной галереи и церкви. Среди особо затратных мероприятий — вертолетные туры к Северному полюсу.

9. В настоящее время на Шпицбергене активно развиты три вида деятельности: добыча угля, научная работа и туризм, который в последнее время приобретает все большее значение. Для приезжих есть и отели, и хостел, и рестораны, и кафе. И хотя поездку на Шпицберген никак не назовешь бюджетным мероприятием: экскурсии, проживание и питание весьма дороги, — но посещение архипелага оставит ярчайшие впечатления и станет своеобразной проверкой на прочность и умение увидеть красоту в суровых условиях.

10. На 3 тысячи жителей Шпицбергена приходится не менее 4 тысяч белых медведей, и последние чувствуют себя на архипелаге более чем вольготно. Поэтому местным не просто не воспрещается, но и рекомендуется носить с собой оружие на случай проявления агрессии со стороны животного. Все, что нужно для покупки винтовки, — справка об отсутствии судимости, переведенная на норвежский или английский язык и заверенная губернатором. Подтверждение отправляют прямо в оружейный магазин, продавец которого расскажет, как заряжать и разряжать ружье, целиться и стрелять. Оружие можно не только купить, но и арендовать. Впрочем, так как белые медведи занесены в Красную книгу, расследуется каждый случай убийства животного, и удальцу, который смог убить медведя, еще потребуется доказать, что выстрел был единственным способом самозащиты, иначе ему грозит солидный штраф.

11. Несмотря на арктическую широту, климат на Шпицбергене относительно мягкий, так как поблизости находится одно из ответвлений теплого течения Гольфстрим. Зимой здесь редко холоднее −25 °C. Осадков совсем мало, а солнечных дней в году, наоборот, много. Но лета в привычном понимании тут нет: +5 °C — нормальная июльская температура.

12. Именно на Шпицбергене находится настоящий «Ноев ковчег», только для растений. Норвегия построила здесь гигантский бункер, где на случай мировой катастрофы запасены образцы семян со всего мира. Так называемое «Хранилище Судного дня» обустроено в слое вечной мерзлоты на глубине более 100 метров. Здесь есть суперсовременная система безопасности и мощные двери, способные выдержать взрыв любой мощности. Всего в бункере не менее 4 млн образцов семян, за условиями хранения которых следят с особой тщательностью.

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