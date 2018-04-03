США создают две военные базы в подконтрольном террористам YPG/PKK районе Мюнбич к западу от реки Евфрат.

Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на достоверные источники в Мюнбиче, одна из американских баз строится на месте наблюдательного пункта к юго-востоку от селения Дадат (север Мюнбича).

Американские войска стянули в этот район Мюнбича большое число строительной техники. Строящаяся база находится в восьми километрах от реки Саджу, отделяющей Мюнбич от района Джераблус, очищенного от террористов в рамках операции «Щит Евфрата».

Вторую базу США строят на юге селения Дадат, в четырех километрах от зоны, подконтрольной участникам операции «Щит Евфрата». Американские военные дислоцированы в районе фермы «Нуаймия», где ведутся строительные работы. После завершения строительства база «Нуаймия» станет наиболее близким к зоне проведения операции «Щит Евфрата» местом дислокации американских войск в Сирии.

После заявления властей Турции о готовности к новой операции против террористов в Мюнбиче армия США перебросила подкрепления с восточного берега реки Евфрат на западный. В Мюнбич стянуты дополнительная бронетехника и до 300 американских военных.

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