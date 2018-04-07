Международная группа исследователей обнаружила, что препарат ивермектин, разработанный для лечения ряда паразитарных болезней (таких как чесотка, гельминтозы, миазы), может быть использован, чтобы сделать кровь человека ядовитой для комаров.

Согласно информации издания «Вокруг света», исследование показало, что высокие дозы ивермектина могут сделать человеческую кровь смертельной для надоедливых насекомых. В перспективе это может помочь сдержать распространение болезней, передающихся через комаров.

Наиболее эффективной оказалась доза в 600 миллиграммов препарата: 47 страдавших от малярии добровольцев принимали ивермектин в течение трех дней, после чего у них были взяты образцы крови для эксперимента. Спустя две недели после приема крови с добавлением препарата погибло 97% комаров.

Интересно, что эффект сохранялся даже через месяц. Также ученые установили, что более низкие дозы препарата (300 миллиграммов в день) не давали столь высоких результатов. Медики отмечают, что побочных эффектов от приема лекарств практически не было.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, только малярия стала причиной 438 тысяч смертей в 2015 году. Также комары являются переносчиками вируса Зика, Чикунгунья, лихорадки денге и желтой лихорадки.

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