Война оскорблений между азербайджанцами может привести наш народ к самоуничтожению

В последнее время заходить в социальную сеть Фейсбук и видеохостинг YouTube стало грустно и тяжело. На этих интернет ресурсах сторонники властей Азербайджана и их оппоненты, так называемые азербайджанские политические эмигранты, развязали между собой очень унизительную и грязную информационную кампанию. Смотреть на эти взаимные оскорбления не только очень противно и больно, но и обидно за нашу нацию. Это настоящий публичный национальный позор. За 27 лет своей независимости Азербайджан ещё ни разу не оказывался в таком унизительном положении.

Я думаю, что, посмотрев на взаимные оскорбительные нападки азербайджанцев друг на друга, каждый из наших соотечественников испытывает чувства стыда и горечи, ужаснувшись от того, как низко пал уровень политического диалога между властью и её оппонентами. Даже невозможно назвать это диалогом. Это банальное хамство и матерщина.

Распространение на Facebook и YouTube видеороликов и других записей с нецензурными словами, площадной бранью в адрес президента Азербайджана, его семьи и окружения, и такой же публичный оскорбительный ответ некоторых сторонников власти уже выходят за все рамки приличия, приобретая характер общенационального позора. При этом самое страшное и унизительное то, что в этой грязной информационной войне объектами оскорблений часто становятся женщины, а иногда даже покойные родственники участников этого гнусного балагана. Нисколько не стесняясь, пишут и произносят нецензурные слова в адрес матерей, жён и сестёр своих оппонентов, оскверняют могилы их родственников.

Разве эти люди забыли, что «Родина» и «Мать» однозначно священные понятия? С древних времён уважение к женщинам и старшим является одной из главных особенностей национального характера азербайджанского народа. Публично оскорблять женщину всё равно, что оскорблять и обесчестить её отца, сына, брата и мужа. По нашим старым национальным правилам после такого оскорбления мужчина должен был смыть свой позор, сведя личные счёты со своим обидчиком и иногда дело из-за оскорблённой женщины доходило даже до кровной мести.

Но времена изменились. Причём, судя по нецензурной брани участников нынешней грязной информационной войны, изменились только в худшую сторону. Теперь понятия «честь» и «достоинство», которые часто ассоциируются и с женщиной, для них стало пустым звуком и они в своих виртуальных словесных перепалках, не испытывая ни малейшего чувства стыда и совести, распространяют нецензурные слова о матерях, сестёр и жён своих оппонентов.

Настоящий азербайджанский мужчина, для которого честь и достоинство не пустые слова, а является предметом гордости, никогда не должен публично, причём ещё и с нецензурными словами, унизить своего оппонента и оскорблять его честь.

Послушав бредню участников этой публичной нецензурной брани создаётся впечатление, что для этих людей распространение матерщины в адрес своих оппонентов является признаком демократии и свободы слова. Если они так думают, то сильно ошибаются. Эти люди просто со своей матерщиной сами уже оказались в канализации общественно-политической жизни цивилизованного мира и они хотят туда притащить и весь азербайджанский народ.

Взаимная матерщина этих людей показывает, что человек, лишённый национального воспитания, сродни с безмозглыми манкуртами, для которых национальные духовные и культурные ценности навсегда утеряны. Для того, чтобы остановить этот позор, власти Азербайджана, представители азербайджанской диаспоры и здравомыслящие люди из оппозиции должны в один голос сказать авторам оскорбительных видеороликов и публикаций: «Немедленно прекратите публичные взаимные оскорбления, не позорьте себя и азербайджанский народ, найдите силу и волю для публичного диалога в условиях взаимного уважения!».

Все участники публичной брани, как сторонники власти, так и её оппоненты, нанося морально-психологические удары друг другу, наносят удары по независимому азербайджанскому государству. Их позорное шоу наносит непоправимый удар по имиджу Азербайджана азербайджанского народа. С такой взаимной неприязнью мы можем своими же руками уничтожить независимый Азербайджан, который находясь в составе соседних империй — России и Персии — потерял три четверти своих исторических территорий. Мы не имеем морального права так безразлично относиться к судьбе родного Азербайджана. Именно ради него мы должны искать пути к примирению и взаимопониманию. Как же мы собираемся с таким удручающим морально-духовным, психологическим настроем вернуть 20% территорий Азербайджана, оккупированных армянскими войсками? Наши оккупированные исторические земли и находящиеся в армянском плену азербайджанцы уже четверть века ждут нашей помощи. Десятки, а по некоторым данным, даже сотни азербайджанских женщин по сей день находятся в плену в специальных концлагерях Армении. Тысячи пленённых армянами азербайджанцев уже погибли в этих концлагерях, так и не дождавшись нашей помощи. А оставшиеся за колючими проволочками азербайджанцы, и прежде всего

женщины, которых армянские варвары стаями обесчестили и многократно изнасиловали, страдают от горя, наблюдая за публичной матерщиной между азербайджанцами.

Если мы с такой ненавистью готовы грызть друг друга, то тогда кто будет освободить наши земли и мстить за наших шехидов и азербайджанских женщин, которых унизили и обесчестили армянские оккупанты?

От нашей публичной брани удовольствие получают только враги Азербайджана, надеясь на то, что публичная война оскорблений перейдёт в реальную — гражданскую. Почему мы сами себя на глазах врагов и друзей Азербайджана превращаем в посмешище? Какое сочувствие и поддержку мы можем ждать от наших единоверцев — мусульманских стран, если мы публично оскверняем могилы близких родственников своих оппонентов? Ведь оскверняя мусульманские могилы, мы оскорбляем не только азербайджанский народ, но и мусульманские ценности и весь исламский мир.

Духи наших предков и шехидов, наблюдая за нашим публичным позором, чувствуют себя в аду и они каждый день по семь раз переворачиваются в своих могилах. Неужели азербайджанцы, участвующие в позорной войне оскорблений, забыли о своём священном долге перед своими предками и перед нашими шехидами? Публичной войной оскорблений мы травмируем всех наших соотечественников. Она вызывает у простых граждан отвращение к нашим политикам и отталкивают их от политической жизни Азербайджана. Люди, смотрящие на весь этот позорный балаган, отворачивается от политических процессов, происходящих в нашей стране. В таких условиях сохранить общественно-политическую стабильность, добиться гражданского согласия и строить свободное и демократическое гражданское общество в Азербайджанебудет крайне сложно. Для здоровой общественно-политической атмосферы в

стране в первую очередь должно быть взаимное уважение между её гражданами.

Взаимная публичная брань между сторонниками и противниками власти всё больше усиливает разобщённость нашей нации. После этого мы можем уже надолго забыть о национальном единстве. Как же мы можем объединиться, если участники этой бранной войны переходят все рамки приличия, на глазах всех азербайджанцев мира унижают друг друга, нецензурными словами оскорбляют мать, сестру, жену и дочь своих оппонентов? Не пора ли нам всем задуматься над вопросом «какие силы стоят за войной оскорблений между азербайджанцами и почему они толкают нашу страну, наш народ в пропасть?». Кому, каким силам и странам нужна такая грязная информационная война азербайджанцев против самих азербайджанцев и Азербайджана?

Из-за нездоровой атмосферы в обществе и взаимной неприязни между эмигрантской оппозицией и властями Азербайджана мы фактически находимся на краю пропасти. Лидеры азербайджанской диаспоры должны активно вмешиваться в этот процесс и остановить эту грязную информационную войну.

Необходимо наладить общенациональный диалог, примирить ссорящихся сторонников и противников азербайджанских властей. А те, кто откажется от общенационального диалога и примирения, захочет и дальше вести наш народ в пропасть, необходимо через общенациональный форум объявить врагами Азербайджана.

Но прежде чем кому-то навешать ярлыки «предатель» и «враг азербайджанского народа», мы должны сначала выслушать своих оппонентов, попытаться помочь решению проблем, и особенно общенационального масштаба, которые их волнуют. Участникам войны оскорблений и компромата пора отказаться от принципа «око за око», «зуб за зуб». Этот путь ведёт наш народ к самоуничтожению.

Нам необходимо срочно созвать общенациональный форум примирения, цель которого должна стать объединение диаспоры, оппозиции и властей Азербайджана в единый кулак. Только в условиях национального единства мы можем более эффективно защищать и лоббировать национальные интересы нашего народа и добиться восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Нынешние события показывают, что сегодня Азербайджану крайне необходима центристская общественно-политическая сила, которая будет пользоваться поддержкой и доверием как властей Азербайджана, так и оппозиции и диаспоры. Она, выступая из патриотических позиций, должна заниматься примирением эмигрантской оппозиции и властей Азербайджана.

В 1998 году известным общественно-политическим деятелем, бизнесменом и меценатом Физули Мамедовым уже была создана такая политическая сила — Партия Народно-патриотический союз «Азербайджан ХХI век» (НПС «Азербайджан ХХI век»), которая объявляла себя центристской партией патриотического толка. Причём, эта партия была создана именно при широкой поддержке и с участием азербайджанской диаспоры. В ней объединялись как сторонники, так и оппоненты властей Азербайджана и «Азербайджан ХХI век» сразу после своего создания заявила о своей полной поддержке тогдашнего президента Азербайджана, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Партия «Азербайджан ХХI век», объединяющая своих сторонников вокруг идеи «единого азербайджанства» и массового национального патриотизма, была задумана для того, чтобы защищать интересы азербайджанской диаспоры как в самом Азербайджане, так и за его пределами. Планировалось избрание от этой партии депутатов в Милли Меджлис Азербайджана. Эти депутаты в основном должны были заниматься проблемами диаспоры. Но, к большому сожалению, партия «Азербайджан ХХI век» по непонятным причинам так и не прошла регистрацию в Министерстве юстиции Азербайджанской Республики и в 2003 году было принято решение о приостановлении её деятельности.

Между тем сегодня патриотическая ниша на политической арене Азербайджана по-прежнему пустует. В условиях нынешней нездоровой атмосферы между эмигрантской оппозицией и властями Азербайджана возрождение Партии «Азербайджан ХХI век» или создание новой национально-патриотической партии, которая должна стать истинной центристской общественно-политической силой, является уже требованием времени.

Следует особо отметить, что 13 ноября текущего года исполняется 20 лет со дня создания Партии НПС «Азербайджан ХХI век». Надеюсь, что сторонники партии отметят её юбилей и не позволят забыться этой замечательной идее. Идея создания национально-патриотической партии на самом деле достойна подражания и заслуживать быть возрождённой и реализованной. В нынешних условиях морально-духовного падения, сложившихся из-за позорной войны оскорблений, возрождение НПС «Азербайджан ХХI век» или создание аналогичной партии стало бы патриотическим порывом в азербайджанском обществе.

Тем временем, из-за отсутствия центристской национально-патриотической партии в последнее время в Азербайджане наблюдается очень опасное явление. На фоне публичной войны оскорблений между сторонниками власти и представителями эмигрантской оппозиции криминальные авторитеты в Азербайджане превращаются в национальные герои.

Различного рода сообщения о криминальных авторитетах азербайджанской национальности регулярно появляются на страницах подавляющего большинства СМИ Азербайджана. Особенно часто и более подробно о них пишут частные СМИ. Причём, как показывает статистика, материалы об азербайджанских криминальных авторитетах самые читаемые. Это явный признак того, что народ

потерял доверие к правоохранительным органам и судебной системе Азербайджана.

Однако рост популярности криминальных авторитетов среди населения и в информационном пространстве Азербайджана является очень опасным явлением для государственного строя и общественно-политической жизни страны. Это свидетельствует о деградации гражданского общества и утрате доверия населения государственным структурам. Поэтому властям Азербайджана следует срочно искать пути скорейшего решения проблемы публичной брани между азербайджанцами. Представители государственных институтов должны проявить мудрость, дальновидность и держаться выше унизительной словесной схватки между сторонниками власти и активистами эмигрантской оппозиции. В противном случае, ситуация просто может выйти из под контроля и привести к открытому гражданскому противостоянию.

Сегодня властям Азербайджана следует не игнорировать критику своих оппонентов, а попытаться вместе с ними искать пути решения тех проблем, о которых они говорят и пишут. Категорически нельзя делить наш народ на «своих» и «чужих» — на сторонников и противников власти. И внутренняя и эмигрантская оппозиция, и диаспора, и сторонники власти — все они наш народ. Они должны решать свои проблемы сообща, учитывая и защищая общенациональные интересы Азербайджана. Путь к общегражданскому согласию и национальному единству пролежит только через диалог в условиях взаимного уважения.

Ильгар Мурадханов

Minval.az