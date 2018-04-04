Инициатива Госдумы о переносе кинотеатров на нижние этажи торговых центров практически нереализуема, так как только верхние этажи торговых центров имеют высокие потолки, которые необходимы для кинотеатров, заявил RNS первый вице-президент компании «Крокус Групп», руководитель сети торгово-развлекательных комплексов Vegas Эмин Агаларов.

«Во-первых, это практически нереализуемая инициатива, поскольку пространства торговых центров спроектированы под кинотеатры на последних этажах из-за большой высоты потолков, которая им необходима. Огромное количество комплексов в стране уже построено по этой схеме», — сказал он.

Агаларов подчеркнул, что «с точки зрения работы торговых пространств кинотеатры ставят на последние уровни, потому что это мало сдаваемые площади и за счет них оживляется посещаемость верхних этажей».

«Соответственно, у существующих торговых центров это переделать невозможно», — добавил Агаларов, отметив, что расположение кинотеатров на верхних этажах торговых центров — это мировая практика.

По мнению Агаларова, в переносе кинотеатров с последних этажей на первые нет никакой необходимости.

«Покидать торговый центр, когда он горит, с первого, третьего, пятого или с любого другого этажа — одинаково опасно, если не соблюдены правила пожарной безопасности. Соответственно, если все сделано по нормам — а в России они одни из самых строгих в мире — то не составит сложности покинуть помещение во время задымления или пожара, на каком бы этаже оно ни находилось», — сказал он.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил в эфире телеканала «Россия 1», что Госдума до конца года может сформировать нормативно-правовую базу, которая обяжет размещать детские комплексы и кинотеатры на нижних этажах торговых центров.

Minval.az