«Обе стороны наращивают свои возможности и одновременно не видно никаких перспектив урегулирования. Не я один говорю, что это очень опасная ситуация. Конечно, я не имею доступа к оперативным планам командования ни той, ни другой стороны. Могу лишь констатировать: ситуация выглядит неразрешимой и еще одна «проба сил» в Карабахе выглядит очень вероятной».

Как передает Minval.az, об этом заявил российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, говоря о вероятности нового столкновения Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе.

По его словам, армянская армия все больше технически отстает, несмотря на поставки вооружений из России.

«Проблемы сохраняются, в том числе с беспилотниками. Вообще у армян – не современные вооруженные силы. Есть небольшие улучшения, кое-что появилось более современное, но в целом у Армении – армия советского образца, то есть времен, что называется, афганской войны 80-х годов. Аналогичные, например, украинским ВСУ», — отметил он в беседе с порталом «Москва-Баку».

В военно-технической области, по его мнению, соотношение сил еще более сместилось в пользу Азербайджана.

«Появилось из вооружений кое-что дополнительное. Но за два года можно только лучше освоить то, что уже есть. Ведь мало закупить, надо еще научиться этим пользоваться.

Два года назад наступление азербайджанской армии быстро остановилось. Очевидно, оно имело чисто тактические цели. Но четырехдневная война показала, что азербайджанцы не просто купили современные вооружения, а еще и хорошо его освоили. Например, они пользуются израильскими ракетами «Спайк» (Spike), а у армян ничего похожего даже близко нет. Это так называемые противотанковые ракеты III поколения, которых даже у России нет. Их выпускают, кроме израильтян, еще только американцы – у них есть «Джавелин» (Javelin). Но «Спайк» по некоторым критериям получше будет, чем американская ракета, – по дальности, еще по нескольким категориям, по крайней мере в последней модификации, ведь израильтяне все время модифицируют.

Для армян два года назад было с неприятной стороны изумительно понести потери от таких ракет, как «Спайк». Можно предполагать, что в Ереване теперь будут лучше понимать свои недостатки, столкнувшись с техническим превосходством Азербайджана в апреле 2016 года.

Так что техническое превосходство Азербайджана сохраняется, денег он тратит на эти цели явно больше, чем Армения. Похоже, что тратится не впустую, некоторые закупки вполне эффективны», — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, эксперт также коснулся темы карательны мер против российского ВПК со стороны США и влияния этого на оружейные сделки между Азербайджаном и Россией.

«В Америке существует еще достаточно мощное армянское лобби. Но Азербайджан слишком важная страна и он становится еще более важен в свете обострения обстановки вокруг Ирана. Трамп хочет разорвать ядерную сделку, в Вашингтоне только что саудовского крон-принца принимали с большим почетом. Иранская проблематика всегда была важной, а сейчас – тем более. Баку поддерживает хорошие отношения с Тегераном, но важно, что он поддерживает хорошие отношения с Израилем и Америкой.

Нельзя сказать, что это невозможно, но теперь в США десять раз подумают, прежде чем ссориться с Азербайджаном. Американцы что-то могут в частном порядке говорить. Но ссориться открыто с Баку? Не уверен. Скорее всего, вообще постараются не обращать на такие оружейные сделки внимания», — резюмировал Павел Фельгенгауэр.

Minval.az