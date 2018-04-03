На телеканале НТВ продолжается международный телевизионный музыкальный проект «Ты супер!», в котором принимают участие дети из стран СНГ.

Очередным азербайджанским участником проекта стал юный певец Намик Джабраилов из города Загатала. На отборочном туре он исполнил одну из популярнейших песен из репертуара Муслима Магомаева — «Королева красоты».

Выступление Джабраилова понравилось всем членам жюри проекта — Игорю Крутому, Владимиру Преснякову, Сергею Лазареву и Юлиане Карауловой. Получив четыре зеленых света, он перешел в следующий тур шоу «Ты супер!».

Minval.az