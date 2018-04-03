Пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев подтвердил визит министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в Баку. Он приедет на министерскую конференцию Движения неприсоединения, куда входят 120 стран.

«Как вы знаете, КНДР тоже является одним из участников этого процесса (Движения неприсоединения),— напомнил «Коммерсанту» Гаджиев.— Сегодня и завтра в Баку проходят встречи высокопоставленных чиновников, которые готовят документы для конференции. 5–6 апреля пройдет сама конференция и в рамках нее ожидается участие министра иностранных дел КНДР. Мы уже получили информацию об этом».

При этом Хикмет Гаджиев не ответил на вопрос, пройдут ли на полях конференции встречи, связанные с урегулированием ситуации на Корейском полуострове. «Это касается двухсторонних отношений КНДР с другими странами. У меня нет полномочий это комментировать»,— сказал он.

Minval.az