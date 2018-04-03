Согласно плану боевой подготовки на 2018-й год, среди воинских частей Азербайджанской Армии проведено соревнование на звание «Лучший снайпер», говорится в сообщении МО АР.

Соревнование, организованное с целью определения военнослужащих-снайперов, обладающих навыками меткого выстрела, было проведено на специально оборудованной учебной площадке Министерства Обороны. После проверки соответствующей экипировки, военнослужащие, заняв заблаговременно подготовленные позиции, выполнили нормативы.

Снайперы провели одиночные и групповые стрельбы по целям, и успешно преодолели все препятствия. В ходе соревнований, состоящих из 6-ти этапов, военнослужащие продемонстрировали свои способности в эпизодах «Снайпер в обороне», «Снайпер в атаке» и других упражнениях.

По итогам соревнований были определены и награждены победители.

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