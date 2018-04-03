Президент РФ Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в столицу Турции Анкару, передает РИА Новости.

Это первая зарубежная поездка российского лидера после победы на выборах, Путин совершает ее по приглашению президента Турции Реджепа Эрдогана.

Визит российского президента начнется с видеоконференции по случаю старта строительных работ на АЭС «Аккую». Лидеры дадут команду на заливку бетона в основание первого энергоблока.

Затем состоятся переговоры Путина и Эрдогана в узком составе. После этого пройдет заседание Совета сотрудничества высшего уровня двух стран, по итогам которого стороны подпишут ряд документов и дадут пресс-конференцию.

В среду в Анкаре пройдет вторая трехсторонняя встреча глав России, Турции и Ирана — государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

Minval.az