Неизвестный проник в один из храмов федеральной земли Нижняя Саксония и стер свастику с так называемого «колокола Гитлера», передает Интерфакс.

«Пришло время, чтобы весенняя уборка впустила свежий ветер. Мы не только очистили нашу деревню, но очистили и колокол — от голубиного помета и грязи национал-социализма, которая спустя 80 лет грозила разделить население деревни», — приводит издание слова из записки, оставленной на месте происшествия.

Пастор церкви Ян-Аксель Хеллвеге отметил, что инцидент произошел на страстной неделе. По его словам, «неизвестный проник в церковь с помощью ключа — никаких следов взлома обнаружить не удалось».

В 2017 году в Германии обнаружили несколько так называемых «колоколов Гитлера» — используемых церковных колоколов со свастиками. В феврале совет коммуны в Херксхайме-ам-Берг (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) постановил не снимать колокол времен национал-социализма.

Десятью голосами против двух совет решил, что колокол должен остаться как «повод к примирению и память против насилия и несправедливости».

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