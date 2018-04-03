В Азербайджане похороны немусульман обходятся дороже, чем церемония захоронения последователей ислама.

Как сообщил Sputnik Азербайджан главный инженер Треста гражданских услуг населению Баку (ТГУНБ) Сабир Гасанов, согласно действующему законодательству, государственная пошлина на погребение мусульман на кладбище составляет 63 маната, а для немусульман — 79 манатов.

Причиной такого расхождения в суммах является то, что последователей других религий хоронят в гробах. Соответственно, дополнительно требуется приобретать доски для гроба, да и сама могильная яма занимает значительно больше места. Вдобавок для более крупной ямы необходимо больше строительных материалов. В то же время, услуги рабочих оплачивают родственники покойного.

Согласно нормативам, на каждого человека приходится пять квадратных метров земли. Дополнительно можно огородить еще пять квадратных метров для супруга. На сегодня на территории Баку и окраинах столицы расположено около ста кладбищ. Из них 32 находятся в ведомстве ТГУНБ.

Minval.az