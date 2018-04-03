Президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы «самыми прозрачными и чистыми в истории России». Об этом он заявил на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поблагодарил всех сотрудников ЦИК за работу на выборах. «По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны», — отметил президент.

По его словам, это личная заслуга как Памфиловой, так и всех членов территориальных избирательных комиссий.

Также на встрече Памфилова вручила Путину удостоверение президента и поздравила его с «убедительной чистой победой».

Глава ЦИК рассказала: «Мы поставили, вообще предложили и продумали многослойную систему фильтров, чтобы предотвращать, не допускать всякого рода нарушения. Это дало свои результаты». «Поэтому действительно полагаю, что и выборы прошли беспрецедентно открыто, в мире аналогов нет», — добавила она.

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