Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили пообещал возвратиться в Тбилиси после президентских выборов.
Как передает РИА Новости, он подчеркнул, что победить реальную опасность можно только развитием экономики и повышением уровня жизни, чем политик и планирует заняться.
«Сейчас против меня выдвинут обвинения с одной целью, чтобы я даже не думал вернуться в Грузию. Не дождетесь. Я приеду в Грузию и реализую все программы вместе со своей командой», — Сказал он.
Политик пообещал не оставить народ Грузии в беде.
Саакашвили также заверил, что разделается с действующей властью, но после президентских выборов.