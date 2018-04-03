Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили пообещал возвратиться в Тбилиси после президентских выборов.

Как передает РИА Новости, он подчеркнул, что победить реальную опасность можно только развитием экономики и повышением уровня жизни, чем политик и планирует заняться.

«Сейчас против меня выдвинут обвинения с одной целью, чтобы я даже не думал вернуться в Грузию. Не дождетесь. Я приеду в Грузию и реализую все программы вместе со своей командой», — Сказал он.

Политик пообещал не оставить народ Грузии в беде.

Саакашвили также заверил, что разделается с действующей властью, но после президентских выборов.

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