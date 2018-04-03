Знаменитый пес Васао снова стал начальником железнодорожной станции в городе Адзигасава, префектура Аомори, Япония. Об этом сообщает TJournal.

Еще 11 лет назад Сэцуко Кикуя, 71-летняя жительница Адзигасавы, подобрала на улице бездомного щенка породы акита-ину и назвала его Васао. Собака стала популярной в интернете и начала получать приглашение на ТВ. В 2017 году хозяйка пса скончалась и опекуном Васао стал Такэси Кудо.



В 2011 году Васао стал начальником ж/д станции. В том же году его назначили послом на специальных мероприятиях, которые были связаны с всемирным наследием.

В субботу, 1 апреля, на площади перед вокзалом города Адзигасава прошла торжественная церемония, где Такэси Кудо зачитал письмо о назначении Васао на должность в очередной раз. Его заместителем будет подруга пса Цубаки, а их дочь Тёмэ станет стажером.



Васао в тот же день приступил к выполнению своих обязанностей и поприветствовал прогулочный поезд, который прибыл в Адзигасаву.

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