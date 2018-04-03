Клиника Вaku Medical Plaza распространила заявление в связи со смертью Сабины Мирзаевой.

«Сегодня скончалась гинеколог Сабина Мирзаева. Это большая потеря для нашей клиники. Коллектив клиники выражает соболезнования семье покойной».

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Сегодня в СМИ распространилась новость о том, что в Баку скончалась известный специалист по беременности и рождаемости с высоким риском, хирург, акушер-гинеколог, доктор Сабина Мирзаева.

Как передает «Минвал, об этом сообщил пластический хирург Baku Medical Plaza Сирус Гочгани.

Согласно его сообщению, у Сабины Мирзаевой внезапно поднялось давление, и она скончалась от кровоизлияния в мозг, — сказал хирург в беседе с Qafqazinfo.

Однако согласно последней информации, распространившейся в социальной сети Фейсбук, Сабина Марзаева жива, но находится в тяжелом состоянии в реанимации. Несколько раз у нее была зафиксирована остановка сердца.

Сабина Мирзаева последние годы работает в клинике Baku Medical Plaza, занимая должность хирург-акушер-гинеколог. С.Мирзаева получила образование в Университете Eppendorf в немецком городе Гамбург, обучаясь на кафедре акушер-гинеколог по специальности «Рискованная беременность и рождение».

Minval.az