«В последнее время в СМИ широко распространились безответственные заявления о различных продуктах питания. Данные утверждения не опираются на какие-либо научные источники, факты, серьезные исследования и неоднозначно воспринимаются гражданами».

Об этом говорится в заявлении Агентства продовольственной безопасности Азербайджана. Как отмечается в заявлении, в распространяемых в СМИ материалах утверждается, что в одном из наиболее часто употребляемых продуктов питания – донере присутствует мясо неизвестного происхождения, передает АПА.

«Мы с сожалением сообщаем, что подобные безответственные, не опирающиеся ни на какие факты заявления рождают среди людей панику и смятение. Некоторые лица, называющие себя защитниками прав потребителей, угрожающие предпринимателям проверками, прибегают даже к заявлениям криминального характера о приготовлении донера из мяса мертвых людей. Агентство продовольственной безопасности заявляет, что совместно с правоохранительными органами будет принимать предусмотренные законом серьезные меры в отношении тех, кто распространяет такие безответственные, вызывающие среди людей панику и смятение слухи. К нам не поступало официальных жалоб на пищевые продукты неизвестного происхождения, в том числе донер. Еще раз доводим до вашего сведения, что при появлении подозрений не только в связи с донером, но и любым продуктом питания, незамедлительно нужно обратиться в агентство по номеру (012) 377-00-77, сообщить о юридическом адресе производителя этого товара и точке его реализации».

Minval.az