25-летняя мать двоих детей Джейд Стэффорд в погоне за модой едва не погибла на операционном столе, а врачи утаили от неё этот факт.

Джейд Стэффорд заплатила £3000 за пластическую операцию в Турции, в результате которой она должна была стать обладательницей заветной «попы Кардашьян». Процедура заключалась в откачивании жира со спины и перемещении его в ягодицы.

Девушка проснулась после операции с сильнейшей болью. Врачи дали ей морфин и посоветовали остаться в клинике на неделю, но взволнованная пациентка улетела домой спустя два дня.

На этом проблемы не закончились. Дома Джейд сразу госпитализировали с аритмией и пневмотораксом (попадание воздуха в плевральную полость). Местные врачи сказали ей, что недавно у неё была остановка сердца и её реанимировали, о чём говорят в том числе синяки на груди.

Представитель медучреждения, в котором девушка делала пластическую операцию, заявил, что синяки на её груди могут быть реакцией на морфий. И если бы была остановка сердца, они бы ей обязательно сообщили.

«Я была просто в ярости, когда они обманули меня и сказали, что это просто аллергическая реакция», — сказала Джейд Стэффорд.

Теперь мама двоих детишек восстанавливается и собирается предъявить иск к стамбульской клинике, и у неё есть необходимые документы от врачей.

Причём это не первый случай, когда девушки, стремясь приобрести аппетитные формы, оказывались на пороге смерти. Например, мама малыша из Британии в погоне за теми же формами Кардашьян на две недели осталась парализованной, отмечает Лайф.

Minval.az