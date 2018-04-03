Ченнинг Татум и Дженна Дуан-Татум объявили о расставании спустя почти девять лет брака. Пара опубликовала в соцсетях совместное заявление, в котором говорится: «Любовь — это прекрасное приключение, которое сейчас разводит нас по разным путям».

«Эй, мир! Итак… У нас есть кое-что, чем мы хотели бы поделиться. Во-первых, кажется странным, что мы должны делиться такими вещами со всеми, но это следствие той жизни, которую мы выбрали и за которую мы также очень благодарны», — говорится в заявлении.

Ченнинг и Дженна также добавили, что они по-прежнему будут семьёй и любящими родителями их четырёхлетней дочки, сообщает Mirror.

Minval.az