В Сумгайыте паника. Подозрительный мужчина слоняется по школьным дворам. Родители учеников младших классов распространяют в социальных сетях и мобильных приложениях видео и информацию о том, что в городе объявился сексуальный маньяк-педофил.

Как передает «Sputnik Азербайджан», в частности, педагог Сумгайытской городской школы номер 28 выложила в интернет видеокадры, сделанные камерой наблюдения на заднем дворе школы номер 24 в 10-м микрорайоне.

Согласно полученным сведениям, видео поделился один из сотрудников Управления полиции города Сумгайыт. Камера запечатлела мужчину средних лет, прилично одетого, слонявшегося на заднем дворе школы.

Поведение мужчины создает впечатление, что он что-то выискивает. По словам педагога, злоумышленник выслеживает малолетних мальчиков, а когда находит, обманным путем затаскивает их в безлюдное место и совершает в отношении детей действия сексуального характера. Учитель просит родителей быть внимательными к детям и максимально контролировать их, а также научить мерам безопасности.

Однако в Управлении полиции Сумгайыта, узнав о панике среди родителей, заявили, что поводов для беспокойства нет, потому как за последнее время заявлений о растлении малолетних не было.

«Детей контролировать надо всегда и везде, но дело в том, что жалоб на действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в полицию не поступало. Мало ли что мужчина может выискивать в школьном дворе — это не значит, что он маньяк», — сказал ответственный сотрудник Управления полиции Сумгайыта.

По словам полицейского, они изучили вопрос с видеокамерой и выяснили, что информация не соответствует действительности. Тем не менее полицейский обещал разобраться в ситуации.

Любопытно, что видео облетело и жителей столицы, при этом в сообщениях назывались разные школы.

Minval.az