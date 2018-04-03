Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала финансовые отчеты по средствам, поступившим в избирательные фонды кандидатов в президенты Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦИК.

Согласно второй части первичного финансового отчета кандидата в президенты Ильхама Алиева, поступления в его избирательный фонд в целом составили 100 тыс. манатов.

Поступления в избирательный фонд кандидата в президенты Гудрета Гасангулиева составили 25 тыс. манатов, Фараджа Гулиева – 10,06 тыс. манатов, Араза Ализаде — 10 тыс. манатов, Захида Оруджа — 9,9 тыс. манатов.

В избирательный фонд остальных кандидатов средства не поступали.

На пост президента на внеочередных выборах 11 апреля претендуют 8 человек: Ильхам Алиев, а также Захид Орудж, Араз Ализаде, Гудрат Гасангулиев, Фарадж Гулиев, Хафиз Гаджиев, Рази Нуруллаев и Сардар Джалалоглу.

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