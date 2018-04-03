Начальник Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян вышел из себя, выслушав вопрос о правовых основаниях размещения в Армении российской военной полиции. «То, что произошло, сделано в рамках закона. Это не вам решать. Мы решаем… Это вас не должно интересовать, это наша стратегия.. Общество будет уведомлено», передает его слова news.am.

Интересно, что российская сторона заявила только о намерениях, Минобороны Армении говорит, что все еще обсуждает правовые регуляции, но военная полиция уже в Армении, причем, не известно, с каких пор.

Мовсес Акопян подтверждает, что все делается законно, хотя правительство иначе говорит о присутствии военной полиции.

“Что происходит? Неужели русские направили в Армению целое подразделение, даже не предупредив Армению? Так было и во время истории с Пермяковым, когда его отвезли на российскую базу, а армянским правоохранителям сказали – выкручивайтесь как хотите.

Потому что если у российского присутствия есть правовые основания, то Мовсес Акопян вполне мог об этом рассказать”, — возмущаются ереванские СМИ.

Minval.az