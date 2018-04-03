В прокуратуре Шекинского района возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее смерть потерпевшего) УК Азербайджана в связи со смертью после кесарева сечения 31 марта в перинатальном центре жительницы города Шеки Мамедовой Тюркан Ильхам гызы (1987 г.р.).

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, в связи с данным делом были проведены неотложные следственные мероприятия, назначена комплексная судмедэкспертиза.

В связи с уголовным делом в качестве подозреваемой была задержана исполняющая обязанности директора центра, в то же время завотделом патологии беременности Мамедова Сания Гусейнова.

В настоящее время ведется всестороннее, полное и объективное следствие.

Minval.az