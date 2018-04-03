Московские следователи задержали пациента, зарезавшего соседа по палате, который своими стонами мешал ему спать.

Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР) во вторник, 3 апреля.

Утром в палате городской больницы на улице Алабьева было обнаружено тело 61-летнего пациента с двумя ножевыми ранениями.

В убийстве подозревается мужчина 1948 года рождения, находившийся на лечении в этой же палате. Он пояснил следователям, что потерпевший стонал и мешал ему спать. После осмотра и разрешения врачей с подозреваемым продолжится проведение следственных действий.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

«Дед не вытерпел, встал ночью, взял нож и ударил им соседа. Потом лег спать. Подозреваемый задержан», — уточнил источник в правоохранительных органах.

Minval.az