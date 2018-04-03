Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против главы МВД Арсена Авакова, потому что он своими действиями помешал россиянам проголосовать во время выбора президента России на Украине, говорится в сообщении СК.

«Аваков давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан России», — заявило следствие.

В сообщении отмечается, что из-за указа главы МВД Украины были нарушены права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации.

Ранее Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждан России не будут пускать в российские дипломатические представительства на Украине в день голосования на президентских выборах 18 марта. Доступ в учреждения будут иметь «лица исключительно с дипломатическим статусом».

Minval.az