Канадец Тони Басси (Tony Bussey) похудел на 148 килограммов после того, как во время эвакуации при пожаре занял два сиденья в самолете.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на портал CBS, мужчина очень переживал, что кто-то из-за него мог не спастись.

В мае 2016 года в городском районе Форт Мак-Муррей начался лесной пожар, и власти объявили срочную эвакуацию населения на самолетах. Когда работавший там Басси прибыл в аэропорт, персонал поместил его в начало очереди из-за лишнего веса — на тот момент 41-летний мужчина весил 257 килограммов. При посадке выяснилось, что он занимает два места, поэтому одному человеку пришлось ждать следующего рейса в объятом пламенем городе.

«Я все думал: вот чья-то жена, чей-то муж или другой член семьи ждет маму, папу или любимых, а они задерживаются, потому что я слишком толстый, и они не помещаются», — рассказал Басси.

Он начал худеть буквально на следующий день после эвакуации. Для начала Басси отказался от картошки фри в пользу тушеных овощей и начал снимать кожу с курицы, а вскоре перешел на диету с низким уровнем углеводов и стал увеличивать физические нагрузки.

В итоге мужчина похудел до 109 килограммов. Теперь он собирается записаться в тренажерный зал, а через три года мечтает пробежать марафон, чтобы отметить пятую годовщину пожара.

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