Есть такое известное, если не сказать избитое, выражение: «Короля играет свита». Правда, иногда в этой свите появляется персонаж, который своего «короля» может неслабо «подставить». Классический пример здесь — Гордон Лидди, один из ключевых фигурантов «Уотергейтского скандала», перешедший в Белый дом из ЦРУ. Именно он, как утверждали знающие люди, был в команде тогдашнего президента США и его предвыборном штабе этаким «генератором идей», причем идей весьма сомнительных: то предлагал распространить от имени демократов в виде «утечки» скандального характера фальшивые письма, то советовал зафрахтовать роскошный пароход, да еще с дамочками из эскорт-услуг, посадить на него все тех же демократов, а каюты начинить подслушивающими и «подглядывающими» устройствами…Все это было просто по-человечески непорядочно, да и противозаконно, но зато выглядело чертовски эффективно. Дальнейшие события известны слишком хорошо: «водопроводчики», которые пытались установить «жучки» в штаб-квартире кандидата в президенты от Демократической партии МакГоверна в отеле «Уотергейт», журналистское расследование газеты Washington Post, и, наконец, отставка Ричарда Никсона…Сегодня Уотергейт — это уже классический сюжет, из которого каждый делает свои выводы. В том числе и в такой деликатной сфере, как умение составить собственную свиту, точнее, способность не допускать в эту самую свиту персон типа Гордона Лидди. Тех самых, которые предлагают сногсшибательные идеи, только вот «на выходе» цена этих самых идей оказывается непомерно высокой. И совсем уж худо, если «Гордон Лидди» из своей команды рекомендует в качестве партнера еще одного «Гордона Лидди». Примерно так, как это произошло в целом ряде западных столиц с «гениальной» идеей использовать курдские формирования в противостоянии ДАИШ.

Турецкая «зачистка» и армянское беспокойство

Новости с севера Сирии — по-прежнему в центре внимания. Турция, чьи войска овладели Африном, не скрывает, что намерена продолжить «зачистку» на севере Сирии. Стремление частей Турции обезопасить свои границы более чем понятно. И тем более в Анкаре не скрывают, что намерены укрепить свое влияние в регионе. А это, кроме всего прочего, не на шутку пугает армянских политологов. «»Другие люди» Трампа: США отдают Сирию на растерзание Эрдогану» — предается алармизму ереванский «Спутник». Агентство приводит мнение политолога Сергея Шакарянца: оказывается, продвижение турецких войск в Сирии и Ираке может привести к новому геноциду христианского населения! «Турецкие войска в Сирии находятся в опасной близости от армянонаселенных районов. Если в вопросе очищения севера Сирии от курдов, у президента Турции была формальная причина, то в случае с христианами такого объяснения быть не может», — бил тревогу Шакарянц. Дескать, на всем протяжении конфликта в Сирии в опасности был город Кесаб, где проживало значительное число армян. Опасность грозит и армянскому населению городов Эль-Камышлы, Дейр-эз-Зор, Хасеке. Из чего сделал вывод: Армения должна обратиться к России, США и Ирану с требованием оказать давление на Турцию как на общественном, так и политическом уровне.

Про Кесаб господин Шакарянц, конечно, заговорил совершенно зря. У многих, должно быть, в памяти, как еще несколько лет назад, в самом начале сирийской войны, армянские активисты — и в самой Армении, и за ее пределами — подняли невероятный шум по поводу «резни мирных армян в Кесабе». В СМИ тиражировали страшилки о боевиках, которые — ну разумеется! — с территории Турции прорвались в Кесаб и устроили здесь «геноцид армян». Только вот…очень скоро все закончилось громким пшиком. Как оказалось, никакой «резни» не было. Мирное население вывезли, причем по большей части в Турцию. Один видеоролик, который выдавали за «свидетельство резни в Кесабе», оказался съемкой расстрела солдат сирийской правительственной армии — военное преступление, но к «резне армян» имеющее весьма опосредованное отношение. Второй вообще представлял собой отрывок из художественного фильма «для взрослых». Стоит ли после этого верить новым «страшилкам» Армении по поводу «резни армян» и т.д. — вопрос риторический.

Другое дело, что Ереван не на шутку встревожен самим фактом укрепления позиций Турции на Ближнем Востоке, в том числе, вернее, прежде всего на территории Сирии, с властями которой у официального Еревана еще во времена Левона Тер-Петросяна завязались весьма тесные отношения. Но так как противостоять этому процессу зажатая и несамостоятельная Армения по понятным причинам не может, остается только звать на помощь заступников в других столицах. А еще старательно отслеживать все споры и разногласия, которые возникают у Анкары с другими странами, щедро раздавая комментарии «вот сейчас против Турции выступят США, и тогда…»

«Парижские тайны» и вашингтонские раздумья…

В самом деле, политическая перепалка между Анкарой и Парижем накануне трехсторонней встречи президентов Турции, России и Ирана находилась в центре внимания журналистов и экспертов. Интрига вспыхнула 29 марта, когда президент Франции Эммануэль Макрон принимал в Елисейском дворце делегацию «Сирийских демократических сил» (SDF), в состав которых входят и представители курдов, вернее, тех группировок, которые в Анкаре не то чтобы совсем уж без оснований считают ответвлениями РКК. После чего Le Parisien распространил со ссылкой на одного из членов этой делегации сенсационное сообщение: власти Франции приняли решение об отправке войск в помощь курдскому ополчению в сирийском Манбидже!

Затем, правда, появилось уточнение: никаких войск Париж в Сирию не направляет.

Франция не планирует проводить новую операцию на севере Сирии, пояснили в МИД страны. «Франция остается вовлеченной в совместную борьбу (с терроризмом) и не планирует проведение новой операции на севере Сирии, вне той, которая ведется международной коалицией против ИГ», — подчеркивали в ведомстве. При этом французские дипломаты добавили, что «Франция работает над стабилизацией освобожденных от ИГ районов на севере Сирии». Наконец, появилось и коммюнике Елисейского дворца, где о войсках и т.д. не было ни слова. По сведениям официальных источников, президент Франции Эммануэль Макрон встретился с делегацией «Сирийских демократических сил» (SDF) и заявил об их поддержке со стороны Парижа, в частности, для стабилизации ситуации на северо-востоке страны. Как отмечается в, Макрон выразил надежду на возможность установления диалога между Турцией и «Сирийскими демократическими силами» при содействии Франции и мирового сообщества.

Но вот реакция официальной Анкары оказалась жесткой. Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не принимает предложение президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с «Сирийскими демократическими силами» (SDF) и возможном посредничестве Франции. В свою очередь, вице-премьер Бекир Боздаг отметил, что Анкара обвинила Париж в поддержке терроризма после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с курдскими «Сирийскими демократическими силами» (SDF) и возможном посредничестве Франции между SDF и Турцией. Министерство обороны Турции предостерегло Францию от авантюр в Сирии. В Париже, где еще недавно назидательным тоном критиковали Турцию за военную операцию «Оливковая ветвь», молчат. Впрочем, возможно, в немалой степени потому, что просто не могут определиться с реакцией.

Эксперты, впрочем, предупреждают: скорее всего, уже очень скоро Анкара и Париж придут к согласию. И советуют вспомнить, как наглядно «разблокируется» другой кризис, тоже вызванный поддержкой курдов — между Турцией и США. В Манбидже, если верить осведомленным источникам, Анкара и Вашингтон достигли согласия о совместном «наведении порядка». Более того, президент США Дональд Трамп дал указание Госдепу заморозить выделение помощи в размере 200 млн на восстановление районов Сирии, очищенных от террористов ДАИШ при поддержке Международной коалиции и контролируемых террористами YPG/PKK. Есть и другие сигналы. США и Турция продолжают вести переговоры о поставках Анкаре ЗРК Patriot. В Турции, правда, не отменяют сделку о покупке российских ЗРК С-400 «Триумф», но тем не менее в Вашингтоне могут записать даже такой результат переговоров себе в актив. Прекращено уголовное преследование охранников Эрдогана, которые «слегка отмутузили» армянских демонстрантов во время визита президента Турции в Вашингтон — к явному возмущению армянских лоббистов. Пока что не удалось договориться об экстрадиции Гюлена, но и здесь политические и дипломатические достижения налицо.

Понятно, впрочем, и другое. Как уже не раз отмечалось, и на сирийском, и на израильском треке новая администрация президента США с немалым трудом пытается преодолеть последствия всего того, что «наворотила» здесь команда Джона Керри, занимавшего пост госсекретаря во времена Барака Обамы.

«Армянский акцент» сирийской проблемы

А вот тут надо поподробнее. В самом деле, еще совсем недавно курдские формирования в Вашингтоне и некоторых европейских столицах расценивали как весьма ценных союзников в противостоянии с « Исламским государством». И на первый взгляд эта идея выглядела весьма привлекательно. ИГИЛ демонстрировала пугающую боеспособность, под контролем боевиков этой опасной террористической группировки оказались значительные территории Ирака и Сирии. Позволить приверженцам аль-Багдади взять под контроль Сирию и Ирак с нефтяными месторождениями в придачу по понятным причинам было неприемлемо. Но и бросать в мясорубку на земле своих солдат тоже не хотелось — особенно США и странам Европы. Сирийская демократическая оппозиция была весьма слабой. На этом фоне курдские отряды «пешмерга» представлялись весьма ценным союзником. Их судьба Сирии должна была бы волновать куда больше, чем американцев, французов и немцев вместе взятых. Ставка на курдов позволяла создать вооруженный «кулак», противостоящий ИГ, и в то же время не рисковать жизнями своих солдат на земле.

Оставалось, правда, одно неудобное обстоятельство. Такой союз не на шутку возмущало Анкару, где не без оснований предупреждали: среди группировок, которым США и их союзники взялись оказывать поддержку, были и открытые союзники РКК. Но…Керри еще в свои сенаторские времена весьма тесно сотрудничал с «армянским лобби».

Конечно, заняв пост госсекретаря, он эти отношения как бы прервал. Во всяком случае, перестал посещать «тусовки» армянских лоббистов в родном Массачусетсе, не агитировал за признание «геноцида армян» и т.д. И вряд ли, конечно, решение о поддержке курдов «продавили» его прежние друзья и партнеры. Другое дело, что поднаторевший в защите «многострадального армянского народа» экс-госсекретарь привык считать, что Турция — это именно та страна, интересами которой проще всего пожертвовать. Пусть даже она для США — весьма ценный и влиятельный союзник, особенно теперь, когда вся прежняя архитектура Ближнего Востока рушится на глазах.

Только вот курды оказались союзником «с сюрпризами». В Ираке уже осенью 2017 года попытались объявить свою независимость, чем поставили США в весьма неловкое положение. В Вашингтоне, напомним, после призывов одуматься и не играть на обострение просто взяли и отказали в военной поддержке своим недавним союзникам, когда в атаку на позиции курдов пошла иракская армия, кстати, тоже подготовленная при поддержке США. «Пешмерга» под ее ударами рассыпались на удивление быстро, что тоже заставило задуматься об их реальной ценности как союзника.

Последовал «сюрприз» и в Сирии, где лидеры местных курдов уже нашли «общий язык» с Башаром Асадом. Власти Сирии, кстати говоря, поддерживают РКК не один десяток лет. В США об этом то ли не знали, то ли не учли, но, похоже, «маневр» недавних союзников оказался для них полной неожиданностью.

Понятное дело, что в США не могут просто взять и сдать своего недавнего сателлита, пусть даже такого «проблемного». Но и оказывать поддержку курдам, жертвуя отношениями с Турцией, Вашингтону тоже не с руки. Особенно теперь, когда в Анкаре ведут рискованную и осторожную дипломатию с Россией и отказываются поддержать кампанию по высылке российских дипломатов. Расчет Анкары вполне понятен. Путина и Эрдогана, уверены российские наблюдатели, ждут в Анкаре непростые переговоры по Сирии, и «осложнять» их Эрдогану незачем. Но если в США постепенно «вычищают» свою политику на Ближнем Востоке, то во Франции, где наличествует полумиллионная армянская община и где то самое «армянское лобби» куда влиятельнее, чем в США, «курдская петля» затягивается все туже. И хотя прямой зависимости здесь вроде бы и не вычертить, в то, что речь идет о совпадении и не более того, прямо сказать, не верится.

А тогда уже вся история с неудавшейся попыткой решить все проблемы Ближнего Востока руками курдов и за счет интересов Турции превращается в историю не менее поучительную, чем Уотергейтский скандал. Просто если в случае с Гордоном Лидди речь шла о внутренней политике и предвыборной кампании, то Джон Керри — это уже классический пример, к чему может привести «кадровая неразборчивость» во внешней политике. Особенно при наличии у этой неразборчивости армянского акцента.

Нурани

Minval.az