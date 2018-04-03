

Новая команда по национальной безопасности США склоняется к нанесению удара по Ирану и его интересам. Атака администрации президента США Дональда Трампа на Совместный комплексный план действий (JCPOA) уже вызвала значительные споры и опасения в ЕС, России и Китае, не говоря уже об Иране. Однако дипломатические атаки на ядерное соглашение с Ираном — это не единственный вариант, находящийся в распоряжении Вашингтона, пишет аналитик Стивен Бланк в статье для американского издания The Hill.

Если американская администрация стремится изолировать Иран, она может предпринять шаги, чтобы подорвать отношения Ирана на Кавказе, особенно с Арменией и Азербайджаном. Эти отношения имеют решающее значение для Ирана, поскольку страны данного региона расположены на северной и западной границах страны. США могут не только продвигать свои интересы на Кавказе, но также нанести удар по Ирану и его российскому партнеру.

«В течение многих лет между Азербайджаном и Ираном существовали взаимные подозрения. Азербайджан по-прежнему не доверяет Ирану, несмотря на то, что их двусторонние отношения улучшились с 2012 года. В то время были раскрыты планы Ирана по нанесению террористических атак против Баку и Израиля, что привело к возникновению кризиса между указанными государствами.

Иран рассматривает Азербайджан в качестве площадки, которая может быть использована для организации беспорядков среди азербайджанского меньшинства, проживающего на территории Ирана. Также Тегеран относится к Азербайджану как к шиитскому изменнику, который выстраивает дружеские отношения с Израилем и США. Также Азербайджан является конкурентом Ирана в энергетической сфере. Сейчас Иран заинтересован в укреплении своей северной границы и предотвращении слишком тесного сближения между Баку и Вашингтоном», — пишет автор.

Армени жея, по мнению аналитика, наоборот, довольно близка Ирану из-за ее устойчивого антагонизма по отношению к Азербайджану.

«Армения является не только сателлитом России, которая имеет в стране военные базы, но и главным партнером Ирана в кавказском регионе. Тем не менее Армения не может позволить себе сжечь мосты с Западом. Ереван по-прежнему стремится расширить свои внешнеполитические отношения с западными государствами», — полагает С.Бланк.

Получается, что путь для администрации Трампа открыт. Необходимо сочетание стимулов с давлением, чтобы помочь обеспечить мир в кавказском регионе и свести к минимуму влияние Москвы и озорство Тегерана. Взяв на себя обязанность по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, сочетая эту обязанность с системой выгод и санкций, американская администрация может усилить влияние США в регионе. Трамп также может продвигать интересы США в регионе за счет создания дистанции в отношениях между Арменией и Азербайджаном с одной стороны, и с Россией и Ираном — с другой, продолжает аналитик.

«В заявлениях Тегерана звучит опасение относительно возможного присутствия американских военных или представителей спецслужб США в Азербайджане. Вашингтон также может усилить свое давление на Армению, чтобы подорвать армяно-иранские отношения.

Более того, желательно, чтобы США сконцентрировали свое внимание на расширении своего присутствия на Кавказе, отдельно от ситуации на Ближнем Востоке и отношений с Ираном и/или Грузией. В интересах Вашингтона важно расширить поставки энергии из Каспия в ЕС через Кавказ. Более активное участие США на Кавказе также снижает давление России на Турцию и создает основу для укрепления альянса между Анкарой и США.

Для того, чтобы США эффективно могли продвигать свои интересы и демократические ценности в регионе, они должны продемонстрировать глубокую заинтересованность в обеспечении безопасности Армении и Азербайджана. Потенциально США могут получить тройной выигрыш. Во-первых, расширяя свое влияние на Кавказе и укрепляя отношения с Арменией и Азербайджаном, США могут содействовать миру. Во-вторых, США получают возможность уменьшить влияние России и Ирана на Кавказе и в соседних районах. Многие эксперты считают, что у США есть много других интересов и приоритетов в регионе. Однако если Вашингтон действительно хочет оказать давление на Тегеран, ему стоит начать именно с Кавказа», — резюмирует автор.

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