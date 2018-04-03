Армянский беспилотник компании ProMAQ сможет нести небольшой, но вполне боевой заряд. Новая модель была представлена на выставке оборонных технологий ArmHiTec в Ереване.

Как заявил корреспонденту Sputnik Армения представитель компании Саркис Айрапетян, новые модели спроектированы и произведены в Армении. Для них задуманы новые решения – и аэродинамические, и электронные. Вместе с тем, аппараты максимально просты в обслуживании.

В принципе компоновка аппарата может быть не только разведывательной (с камерой), но и боевой (с зарядом).

«Работы ведутся, просто не все показывается», — добавил Айрапетян.

Приборы уже прошли первые испытания на полигонах. За этим, естественно, последуют новые, подчеркнул Айрапетян.

При этом те же аппараты смогут служить и мирным целям. Они смогут вести съемку местности, оказывать помощь в картографии, в поисковых и спасательных работах.

Minval.az