Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал в беседе с Sputnik Азербайджан о своих встречах с действующим президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, оценил региональную и мировую роль Азербайджана, а также нынешнее состояние азербайджано-российских отношений.

Minval.az представляет вашему вниманию данное интервью без изменений и сокращений:

— Вы не раз встречались с президентом Алиевым, делали с ним интервью. Какое впечатление произвел на вас азербайджанский лидер?

— Не хотелось бы, чтобы мои слова были восприняты как агитация. Я действительно встречался с Ильхамом Алиевым, и он произвел на меня впечатление ответственного государственного лидера, который знает историю своей страны и имеет видение на большую перспективу. У меня сложилось впечатление, что в нем есть даже что-то китайское, потому что только у китайцев есть такой взгляд в будущее.

Как-то раз в Киеве в начале 2000-х годов на одном из светских приемов я разговорился с китайским послом. В ходе беседы я назвал Китай мощной державой, которая быстро развивается. Он возразил мне: «Нет, не мощная. Мы будем мощными через пятьдесят лет». Это отсутствие суеты у китайцев позволяет им делать системные шаги.

В этом смысле Ильхам Алиев похож на китайца — он не суетится. Он верит в свою страну, занимается инфраструктурой, долгосрочными проектами — как в hardware, так и в software. Он выковывает азербайджанский характер. А так как Азербайджан — молодое государство, оно нуждается в формирующем воздействии такого рода.

Азербайджану нельзя без лидера. Я считаю, что азербайджанцам очень повезло, что у них есть такой лидер — он не торопится, но и не упускает время, что очень существенно. Он ведет свою страну — свой корабль — очень уверенным курсом, проходит опасности и рифы, которые не всем молодым государствам удается пройти столь безболезненно, как Азербайджану.

Желаю Ильхаму Алиеву доброго здоровья, чтобы азербайджанский народ отвечал своему лидеру взаимностью, любовью — на любовь.

— Азербайджан действительно прошел большой путь становления за последнюю четверть века. Чтобы в этом убедиться, достаточно приехать в Баку. За счет чего, на ваш взгляд, Азербайджану удалось достичь таких впечатляющих результатов? Не только ли это углеводороды?

— Углеводородами тоже нужно уметь распорядиться, это первое. Во-вторых, углеводороды сейчас требуют высоких технологий: недостаточно просто ткнуть палкой, чтобы потекла нефть. Кроме того, нужна политическая стабильность как условие развития, и Ильхам Алиев это прекрасно понимает. Это является для него предметом особой заботы.

Карабахский конфликт — непростой вызов как для Азербайджана, так и для Армении. В каждой из стран есть много горячих голов, которые предлагают радикальные решения. Приятно, что Ильхам Алиев как президент страны не подвержен всевозможным безумным призывам решить проблему на скорую руку, тем более решить ее на скорую руку не получится.

В его позиции есть логика государственного деятеля, есть сила. И есть, как мне представляется, хороший менеджерский талант. Есть разные типы государственного лидерства, и мало быть проповедником, как мы знаем на примере Горбачева. Страна, которая растет, нуждается не только в проповеднике — хотя Ильхам Алиев вынужден быть и проповедником тоже. Нужно сочетать управленческий талант и навык с красноречием, ясной мыслью, ясной постановкой цели. Ясное целеполагание, эффективное управление и знание мирового устройства — «как это работает в мире» — сочетание этих аспектов является секретом, разгадкой к успеху Азербайджана за последние 25 лет.

— Президент Алиев назвал Россию близкой страной, одним из основных партнеров Азербайджана. Как, на ваш взгляд, в условиях текущих региональных и глобальных вызовов могут складываться российско-азербайджанские отношения?

— Есть двусторонние отношения, и они основаны на доверии и слове, которое держат два президента. Алиев держит слово, это его отличительная черта. В этом смысле он совсем не европеец. Здесь вспоминается ушедший в феврале в отставку министр иностранных дел Голландии, который 12 лет рассказывал, что был на даче у Путина. Накануне своей поездки в Россию он отказался от визита, хлопнув дверью. Видимо, он проецировал взгляд Лаврова на себя, и понял, что его не выдержит. Может быть, сейчас в Европе так принято — уходить от собственных обещаний и бросать слова на ветер.

В этом смысле Алиев очень тверд и требователен к партнерам Азербайджана. Эта верность слову, которая не раз подтверждалась в наших отношениях, — очень надежная связка и залог того, что наши отношения будут строиться рационально, в меру эмоционально и на благо всем государствам региона.

Но Азербайджан не может позволить себе иметь только двусторонние отношения с Россией. Баку играет большую роль в треугольнике Россия-Азербайджан-Иран и в урегулировании, обсуждении и развитии прикаспийских проектов. Ильхам Алиев прекрасно формулирует эту цель сам для себя, отдает себе отчет и ставит задачи. Тем самым эта тройка оказывает большое стабилизирующее воздействие на весь регион в целом. Несмотря на то, что очень непросто в условиях быстрых перемен и в условиях американской игры соблюдать баланс интересов, Алиев проходит эту дистанцию, слалом, без потерь, просто идеально.

— То есть вы считаете, что треугольник Россия-Азербайджан-Иран уже можно назвать устойчивой политической конструкцией?

— Этому формату уже не первый год, и мы всегда находили в нем общий язык без каких-либо шероховатостей. Если возникали какие-то вопросы по зонам Каспия или по вопросам безопасности, то решение находилось, либо же откладывалось. Тем не менее, я считаю, что это уже устойчивая политическая региональная конструкция, и она является залогом мира.

— Для Южного Кавказа по-прежнему одной из болевых точек является проблема региональной безопасности. Какую роль в этом вопросе играет Азербайджан? Можно ли назвать Баку фактором стабильности в регионе?

— В целом — да. С той мощью, которой сейчас располагает Азербайджан — и финансовой, и экономической, и военной — можно было бы много дров наломать. Тем не менее, Азербайджан ведет себя очень аккуратно, играет «в долгую». Конечно, никого не вдохновляют конфликты на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск, но, тем не менее, удается избежать худшего. Здесь нужно искать решение, и оно должно быть найдено. Никто не найдет его извне.

Помню, когда я брал интервью у президента Сирии Башара Асада, то спросил у него, какой совет он дал бы лидеру, находящемуся в его положении, когда страна пылает, будучи средоточием всех интересов: США, Россия, Иран, Израиль, Китай, террористические группировки — кого там только не было в тот момент. Он сказал: «Мой совет — найти решение внутри страны. Работают только те решения, которые родились именно внутри страны, а не предложены кем-то».

Источник разрешения карабахского конфликта — это договоренность между Арменией и Азербайджаном. Мне представляется, что лидеры, которые заключат это соглашение, будут увенчаны в истории лаврами миротворцев, так как сохранят большое количество жизней собственных сограждан и найдут баланс в отношениях, которые можно будет развивать. Плюсов будет гораздо больше, чем, казалось бы, при поверхностном взгляде, минусов.

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