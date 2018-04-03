Сегодня президент АзербайджанаИльхам Алиев принял делегацию во главе с министром юстиции Турции Абдулхамидом Гюлем.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече было отмечено успешное развитие братских и дружественных отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах. Также было подчеркнуто, что тесное сотрудничество между правоохранительными органами, в том числе министерствами юстиции, способствует еще большему укреплению двусторонних отношений между нашими странами.

Касаясь в ходе беседы важности взаимных визитов на всех уровнях между Азербайджаном и Турцией, было отмечено, что этот визит Абдулхамида Гюля в Азербайджан послужит укреплению сотрудничества между нашими странами.

Minval.az