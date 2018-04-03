Россия собирается предоставить третий кредит Армении, посредством которого Армения закупит очередную партию оружия из России.

Как передает «Минвал», об этом пишет ереванская газета «Жаманак».

«По сведениям нашего источника, это будет ответ России Азербайджану, который не только отказывается покупать оружие у России, но и отдает предпочтение турецким, пакистанским, израильским и недавно белорусским поставщикам вооружений.

В отличие от предыдущих, этот российский кредит будет беспроцентным, и большая партия оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» будет распределена на приграничных с Азербайджаном территориях, тем самым, беря под прицел инфраструктуры стратегического значения»,- пишет газета.

В начале марта минское издание «Беларусская правда» сообщило о том, что поставки российского оружия в Азербайджан вызывают недовольство в Баку и негодование в Армении сообщило минское издание «Беларусская правда».

В статье белорусского издания утверждалось, что Баку очень недоволен состоянием и качеством военно-технического сотрудничества с Москвой и «пытается найти альтернативу этому сотрудничеству».

Из слов опрошенных Minval.az российских и азербайджанских военных экспертов выяснилось, что сейчас, фактически, началась битва за оружейный рынок Азербайджана. А в такой борьбе все средства хороши, в том числе и взброс фейковой информации.

Слухи о «бракованном оружии, приобретенным Баку у России» прокомментировало и Министерство обороны Азербайджана.

«Официально заявляем, что подобные сообщения не соответствуют действительности и носят провокационный характер.

Азербайджан уделяет особое внимание закупкам и приобретению различных видов вооружения в определенных странах-производителях. Мы тщательно выбираем лучшую, наиболее качественную и эффективную военную продукцию, необходимую для увеличения своего боевого потенциала с целью освобождения оккупированных территорий.

Принятое на вооружение азербайджанской армии новое российское вооружение соответствует повышенным требованиям, предъявляемым к современным системам вооружения, а также значительно усиливает маневренные и огневые возможности подразделений, и особенно тех, которые выполняют боевые задачи на переднем крае обороны наших войск”, — заявили в оборонном ведомстве.

Minval.az