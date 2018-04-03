«Я очень страдаю. Я посвятил всю свою жизнь этому государству, а в конце меня оскорбляют».

Об этом musavat.com заявил председатель партии «Современный Мусават», кандидат в президенты Хафиз Гаджиев.

Хафиз Гаджиев отметил, что зря посвятил свою жизнь государству и народу, за что не может себя простить:

«Лица из состава правительства, которые тратят миллиарды на певцов, не дали даже 1 маната, чтобы распечатать мои плакаты. Я сожалею, что столько старался для этого народа и государства, а толку никакого. Кончено, если бы и мы ранее постарались, то привозили бы наилучших певцов, даже из Америки, наши мероприятия проходили бы еще лучше. Я зря потратил 30 лет своей жизни. Я сожалею об этом и не могу себе этого простить».

Minval.az