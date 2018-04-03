В Насиминском районе Баку произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.
Как передает Report, инцидент произошел на пересечении улиц Ковкаб Сафаралиевой и 28 мая.
Причиной происшествия послужил проезд на красный свет светофора жителя Астары — Мамедова Хафиза Наиб оглы 1986 г.р. Его автомобиль на высокой скорости врезался в пассажирский микроавтобус.
В результате микроавтобус перевернулся, трое из шести пассажиров получили легкие травмы.
Микроавтобус был служебной машиной и перевозил сотрудников.
По факту на место происшествия были привлечены сотрудники Насиминского РУП.