В Насиминском районе Баку произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Как передает Report, инцидент произошел на пересечении улиц Ковкаб Сафаралиевой и 28 мая.

Причиной происшествия послужил проезд на красный свет светофора жителя Астары — Мамедова Хафиза Наиб оглы 1986 г.р. Его автомобиль на высокой скорости врезался в пассажирский микроавтобус.

В результате микроавтобус перевернулся, трое из шести пассажиров получили легкие травмы.

Микроавтобус был служебной машиной и перевозил сотрудников.

По факту на место происшествия были привлечены сотрудники Насиминского РУП.

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