Соединенные Штаты примут решение о возможности экстрадиции лидера «Террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО) Фетхуллаха Гюлена в связи с обвинениями в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова, когда правительство Турции предоставит документы по делу.

Об этом сообщила в понедельник ТАСС официальный представитель министерства юстиции США Николь Навас, добавив, что решение будет принято исключительно на базе фактов и в соответствии с американским законодательством.

«Мы рассмотрим любые материалы, которые правительство Турции может предоставить нам на этот счет. Мы будем принимать какое бы то ни было решение об экстрадиции на основе фактов и в соответствии с законодательством США», — ответила она на соответствующий вопрос.

Дополнительные детали она предоставлять отказалась.

Ранее в понедельник телеканал HABERTÜRKсообщил о том, что турецкий суд выдал ордер на арест восьми членов ФЕТО, в том числе ее главаря Гюлена, по обвинению в причастности к убийству Карлова. По данным телеканала, именно Гюлен отдал приказ на убийство Карлова.

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