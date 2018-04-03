В течение первого квартала 2018 г в Вооруженных силах Армении и армии сепаратистов погибли 11 человек. Об этом говорится в сообщении Ванадзорского офиса Хельсинской гражданской Ассамблеи. Сообщение основано на публикациях СМИ и информации из официальных источников.

По данным ХГА, 9 смертей зафиксированы в армии сепаратистов, 2 в ВС Армении. 3 погибли в результате нарушения режима перемирия, 4 в результате несчастных случаев, 2 из-за проблем со здоровьем, 1 убит, 1 совершил самоубийство.

В сравнении с данными за аналогичный период прошлого года число смертей сократилось на 6.

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