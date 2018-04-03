Министерство продуктов питания, агрокультуры и животноводства Турции выявило продукты, которые могут создать опасность для жизни и здоровья человека. Как говорится в сообщении Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, в результате проведенного анализа, в составе 282 наименований продуктов, принадлежащих 173 производителям, были обнаружены продукты и пищевые добавки, которые не указаны на упаковке продукта, соответственно могут создать опасность для жизни и здоровья человека.

Агентство продбезопасности провело осмотр списка этих продуктов и подготовило список продуктов, принадлежащих 119 производителям, импорт которых может быть осуществлён из Турции в Азербайджан.

17 видов отмеченных в списке продуктов относятся к мясу и мясной продукции, 40 — молоку и молочной продукции, 15 — медовым продуктам, 40 — растительным маслам, 1 — чайной продукции, 1 — специям, 4 — шоколадной продукции, 4 — безалкогольной продуктции, 1 — энергетическим напиткам, 13 — пищевым добавкам.

Minval.az