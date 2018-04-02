Как сообщает Anadolu, разрешение было выдано Турецким агентством по атомной энергетике.
Анкара дала разрешение на возведение АЭС «Аккую»
Власти Турции выдали разрешение на строительство первого блока АЭС «Аккую».
Как сообщает Anadolu, разрешение было выдано Турецким агентством по атомной энергетике.
Дата: 2018/04/02 23:29
Раздел: Мир
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