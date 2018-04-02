Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Бакинского транспортного агентства.

Согласно указу, утвержден устав БТА, уставной капитал которого составит 1 миллион AZN. Для осуществления деятельности Агентства будет создано Правление, председатель и заместители которых будут назначаться или освобождаться с занимаемой должности главой государства.

В связи с указом Агентству, Кабинету Министров и министерству внутренних дел Азербайджана даны соответствующие поручения.

Minval.az