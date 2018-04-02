Россельхознадзор пригрозил Белоруссии приостановить импорт из страны местного картофеля. В одной из таких партий, как рассказали в ведомстве, под видом белорусской продукции была обнаружена картошка из Египта.

При проверке специалисты Россельхознадзора выявили, что в конце марта под видом белорусской продукции из города Столин в Брестской области на территорию России была ввезена 18-тонная партия картофеля египетского происхождения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Несоответствие, согласно материалам российской Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, было обнаружено 30 марта на контрольном пункте пропуска Долосцы в Псковской области. На картофель, как уточнили в ведомстве, была выдана международная товарно-транспортная накладная, а также ​фитосанитарный сертификат Главной государственной инспекции Белоруссии по семеноводству, карантину и защите растений. Однако на части упаковок продукта специалисты Россельхознадзора, по данным службы, нашли маркировку, которая свидетельствовала о том, что на самом деле картошка была из Египта.

В связи с этим Россельхознадзор, как подчеркнули в ведомстве, выразил «серьезную обеспокоенность». «В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию белорусского картофеля в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов», — пригрозили в ведомстве, заметив, что обнаруженная специалистами партия овощей из Египта «в целях недопущения ввоза на территорию Российской Федерации небезопасной продукции с карантинными для России объектами» будет возвращена Белоруссии.​

Minval.az