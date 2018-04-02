По предварительным данным, в результате взрыва в ресторане «Бургер Кинг» на Северном проспекте в Ереване пострадали 9 человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой МЧС Армении.
По предварительным данным, сдетонировал газовый баллон.
По предварительным данным, в результате взрыва в ресторане «Бургер Кинг» на Северном проспекте в Ереване пострадали 9 человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой МЧС Армении.
По предварительным данным, сдетонировал газовый баллон.
Дата: 2018/04/02 21:46
Раздел: Бывший СССР
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