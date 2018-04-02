Турецкий телеканал TRT HABER распространил репортаж, посвященный 31 марта – Дню геноцида азербайджанцев.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в репортаже рассказывается об акте геноцида вооруженных армянских дашнаков над мирном населением Азербайджана. В репортаже демонстрируются кадры мартовской резни 1918 года. Зрителям сообщается, что с начала прошлого века стремительно вооружающиеся армянские бандиты, выбрали в качестве жертвы мусульманское население Азербайджана.

В видеоматериале особо подчеркивается, что в марте 1918 года в течение пяти дней армяне убили в Баку 12 тысяч невинных азербайджанцев.

В репортаже говорится о спасительной миссии Кавказской исламской армии. До внимания доводится, что азербайджанский народ с благодарностью вспоминает об отваге Кавказской исламской армии.

Minval.az