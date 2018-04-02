Ашраф Фархад оглу Шыхалиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Индии.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Ашраф Фархад оглу Шыхалиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Индии.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Дата: 2018/04/02 19:59
Раздел: Азербайджан, Мир
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