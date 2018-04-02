Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф совершит визит в Азербайджан на этой неделе, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в иранском посольстве в Баку.

«М.Зариф совершит визит в Азербайджан после участия в саммите по Сирии в Анкаре (Турция)»,- сказал собеседник агентства.

По его словам, иранский министр примет участие 5-6 апреля в промежуточной конференции «Поощрения международного мира и безопасности за устойчивое развитие» глав МИД стран-участниц Движения неприсоединения.

«После конференции М.Зариф посетит Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана. Визит в Нахчыван состоится по приглашению председателя Верховного Меджлиса Автономии Васифа Талыбова», — отметил он.

Как удалось узнать по дипломатическим каналам, М.Зариф обсудит с В.Талыбовым вопросы расширения сотрудничества Нахчывана с Ираном в ряде сфер.

Minval.az