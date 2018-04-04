В это очень сложно поверить, но в мировой истории есть десятки известных личностей, которые покинули этот бренный мир девственниками. Большинство из них просто решили не распыляться на противоположный пол и полностью посвятить себя искусству, науке, благотворительности и т.д.

Издание Womanadvice рассказывает о 12 известных личностях, которые так и не познали любви противоположного пола.

1. Ганс Христиан Андерсен



Исследователи проанализировали все письма писателя и пришли к выводу, что физических отношений с противоположным полом у него не было.

2. Исаак Ньютон

Большинство историков уверены, что Ньютона также не было физических контактов с женщинами.

3. Жанна д’Арк

Героиня Франции сама признавалась, что является девственницей.

4. Эдгар Гувер

Женат он никогда не был, а специалисты утверждают, что он был гомосексуалистом, но из-за своей деятельности в ФБР должен был скрывать.

5. Герберт Спенсер

Говорят, что у ученого не было отношений с женщинами из-за острой формы сколиоза.

6. Льюис Кэрролл

В жизни писателя не было любимой женщины, и даже поговаривали, что он был педофилом, так как не раз признавался, что очень любит маленьких девочек и даже рисовал их без одежды.

7. Английская королева Елизавета I



Во время своего правления королева создала для себя имидж женщины, которая вышла замуж за свою работу и подданных. Кстати, за эту преданность Елизавету в народе называли «Королева-дева». Реальная причина того, что она была всю жизнь одна банальна – правительница просто не хотела делить с кем-то свою власть.

8. Адольф Гитлер

Появление данной личности в этом списке спорно, и многие могут с ним не согласиться, тем более учитывая тот факт, что Гитлер находился в браке с Евой Браун. При этом многие приближенные к фюреру Германии утверждают, что это было некое прикрытие, чтобы не возникали слухи, что у него есть проблемы. Тиран жил единственной целью – захватить мир, поэтому распыляться на женщин, у него не было времени.

9. Джозеф Корнелл

Несмотря на армию поклонниц, он так и ушел из жизни невинным.

10. Мать Тереза

Монахиня посвятила всю свою жизнь другим.

11. Никола Тесла

Великого изобретателя многие считают странным человеком. Все его открытия дались ему огромной ценой, и ученый сам признался, что осознанно выбрал целомудрие, ведь оно помогало оставаться уму ясным. Еще для стимуляции мозга он проводил непонятный ритуал: сто раз потирал пальцы ног. Среди странностей этого великого человека можно выделить соблюдение строгого графика в режиме питания.

12. Иммануил Кант

Человек, который посвятил всю свою жизнь изучению истории, политики, религии и философии, был слишком занят, чтобы тратить свое время на общение с представительницами прекрасного пола, поэтому умер девственником.

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