В это очень сложно поверить, но в мировой истории есть десятки известных личностей, которые покинули этот бренный мир девственниками. Большинство из них просто решили не распыляться на противоположный пол и полностью посвятить себя искусству, науке, благотворительности и т.д.
Издание Womanadvice рассказывает о 12 известных личностях, которые так и не познали любви противоположного пола.
1. Ганс Христиан Андерсен
Исследователи проанализировали все письма писателя и пришли к выводу, что физических отношений с противоположным полом у него не было.
2. Исаак Ньютон
Большинство историков уверены, что Ньютона также не было физических контактов с женщинами.
3. Жанна д’Арк
Героиня Франции сама признавалась, что является девственницей.
4. Эдгар Гувер
Женат он никогда не был, а специалисты утверждают, что он был гомосексуалистом, но из-за своей деятельности в ФБР должен был скрывать.
5. Герберт Спенсер
Говорят, что у ученого не было отношений с женщинами из-за острой формы сколиоза.
6. Льюис Кэрролл
В жизни писателя не было любимой женщины, и даже поговаривали, что он был педофилом, так как не раз признавался, что очень любит маленьких девочек и даже рисовал их без одежды.
7. Английская королева Елизавета I
Во время своего правления королева создала для себя имидж женщины, которая вышла замуж за свою работу и подданных. Кстати, за эту преданность Елизавету в народе называли «Королева-дева». Реальная причина того, что она была всю жизнь одна банальна – правительница просто не хотела делить с кем-то свою власть.
8. Адольф Гитлер
Появление данной личности в этом списке спорно, и многие могут с ним не согласиться, тем более учитывая тот факт, что Гитлер находился в браке с Евой Браун. При этом многие приближенные к фюреру Германии утверждают, что это было некое прикрытие, чтобы не возникали слухи, что у него есть проблемы. Тиран жил единственной целью – захватить мир, поэтому распыляться на женщин, у него не было времени.
9. Джозеф Корнелл
Несмотря на армию поклонниц, он так и ушел из жизни невинным.
10. Мать Тереза
Монахиня посвятила всю свою жизнь другим.
11. Никола Тесла
Великого изобретателя многие считают странным человеком. Все его открытия дались ему огромной ценой, и ученый сам признался, что осознанно выбрал целомудрие, ведь оно помогало оставаться уму ясным. Еще для стимуляции мозга он проводил непонятный ритуал: сто раз потирал пальцы ног. Среди странностей этого великого человека можно выделить соблюдение строгого графика в режиме питания.
12. Иммануил Кант
Человек, который посвятил всю свою жизнь изучению истории, политики, религии и философии, был слишком занят, чтобы тратить свое время на общение с представительницами прекрасного пола, поэтому умер девственником.