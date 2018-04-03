Именно так студенты школы в Мичигане напоминают о важности фермерской жизни в регионе. Этой традиции уже 14 лет.

Как пишет «Моя планета», каждый год в последний четверг марта студенты школы «Фремонт» в Мичигане приезжают в школу на тракторах, чтобы проявить солидарность с местными фермерами и напомнить о важности этой работы. Издание UPIприводит слова директора Кена Хаггарта: «Это очень важная для нас традиция. Каждый год как минимум 50 тракторов приезжают в этот день. Сельскохозяйственная техника медленная, поэтому некоторым приходится добираться до школы два часа, но оно того стоит». В этот день проводят и другие мероприятия на тему развития фермерских хозяйств.

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