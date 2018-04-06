В Шотландии на видео попал дикий лесной кот весьма крупных размеров — 120 сантиметров от носа до кончика хвоста. По мнению специалистов, это может быть самый большой представитель вида из тех, кто когда-либо попадал в объектив видеокамеры.

Тот, кто выглядит как обычная полосатая кошка, на самом деле свирепый зверь. Согласно информации «Вокруг света», шотландская дикая кошка — уникальный обитатель острова Великобритания. Около 9 тысяч лет назад подвид отделился от среднеевропейского лесного кота (Felis silvestris silvestris) и с тех пор «гуляет сам по себе». Несмотря на внешнее сходство с домашними кошками (Felis silvestris catus), это совершенно другой подвид, чей мех намного гуще, слух тоньше, а навыки охотника значительно превосходят способности домашних питомцев.

Среднеевропейский лесной кот в последнее время встречается достаточно редко. Шотландский подвид на сегодняшний день насчитывает около 35 особей, из которых 10–15 облюбовали Клэшиндарроч (Clashindarroch), где и было записано видео.

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